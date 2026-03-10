اتخذ وائل رياض، المدير الفني لمنتخبنا الوطني للشباب، مواليد 2007، قرارًا فنيًا بإعفاء اللاعب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة أثلتيك الإسباني من المشاركة في المعسكر المقبل للفريق المقرر في الفترة من 23 مارس الحالي وحتى 31 من الشهر نفسه، والذي تتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب الجزائري.

وأوضح الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي إلى أن ذلك القرار يأتي في إطار فلسفة الجهاز الفني في التعامل مع اللاعبين المحترفين، وفق مصلحة اللاعب وتطور مستواه البدني والفني، خصوصًا مع ارتباطاته الرسمية المهمة مع فريقه برشلونة الإسباني للشباب، خلال فترة الأجندة الدولية.

وأضاف البيان: "حرصًا على منح اللاعب فرصة أكبر لاكتساب الاحتكاك التنافسي والخبرة الميدانية في بيئة أوروبية متطورة، ونظرًا لتأخر اشتراكه مع فريقه بسبب إنهاء الأوراق اللازمة، فقد تم التوافق على بقائه مع ناديه، إيمانًا بأن تطوره الحالي سينعكس إيجابياً على أدائه مع المنتخب في الاستحقاقات المقبلة".

جاء ذلك، خلال تواصل وائل رياض هاتفيًا مع اللاعب، للإشادة بمستواه المتميز خلال الفترة الأخيرة. لاسيما بعد إحرازه هدفاً وتسببه في ركلة جزاء في مباراته الأخيرة مع فريق برشلونة تحت 19 عامًا، خاصة وأن اللاعب أبلغ مدربه بامتلاكه حظوظًا للمشاركة أيضًا مع الفريق الثاني للنادي الإسباني في الفترة المقبلة، مما يؤدى إلى تعزيز خبراته وتطوير مستواه الاحترافي.

وأتم بيان الاتحاد المصري لكرة القدم: "تؤكد مثل هذه القرارات حرص الجهاز الفني على المتابعة الدقيقة لجميع عناصر المنتخب، سواء داخل مصر أو خارجها، وإعطاء الأولوية للمصلحة الطويلة الأمد للكرة المصرية على الحسابات الوقتية".