طاهر أبو زيد: مشوار منتخب مصر في أمم أفريقيا ناجح

أكد طاهر أبو زيد، نجم الكرة المصرية السابق، أن مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليًا في المغرب ناجح ويعكس تطور أداء الفريق بشكل مستمر.

وتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب مجموعته برصيد 7 نقاط، بعد تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء واحد.

وقال أبو زيد، في برنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة MBC مصر 2: "مشوار المنتخب ناجح جدًا، وحققنا صدارة المجموعة بأقل مجهود".

وأضاف: "التجانس بين اللاعبين يزداد مع كل مباراة، والمستوى الفني في تصاعد مستمر".

وأشار نجم الكرة المصرية السابق إلى جرأة الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في المباراة الأخيرة أمام أنجولا، مؤكدًا: "حسام حسن جازف ولم يعتمد على مزيج من الأساسيين والبدلاء، بل منح الفرصة للبدلاء بالكامل، ونجح في تحقيق التعادل والحفاظ على صدارة المجموعة".

وأوضح أبو زيد أن هذه المباراة كانت مفيدة على المستوى الفني، مضيفًا: "اللاعبون اكتسبوا خبرة أكبر وأصبحوا جاهزين لمواجهة أي تحدٍ مستقبلي".

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المنتخب على تخطي المباريات المقبلة، قائلاً: "منتخب مصر قادر على عبور مواجهة بنين في دور الـ16، إذا حافظ على الانضباط والتركيز الذي ظهر به في المباريات السابقة".