الخميس 1 يناير 2026 4:41 ص القاهرة
وفاة شابين في ألمانيا بحوادث مرتبطة بالألعاب النارية

د ب أ
نشر في: الخميس 1 يناير 2026 - 4:17 ص | آخر تحديث: الخميس 1 يناير 2026 - 4:17 ص

قالت الشرطة إن شابين / 18 عاما / توفيا بعد تعرضهما لإصابات قاتلة في الوجه نتيجة حوادث متعلقة بالألعاب النارية المصنوعة يدويا في مدينة بيليفيلد الألمانية.


