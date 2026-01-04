سوريا: سقوط قذائف صاروخية على حي المزة بدمشق

سقطت ثلاث قذائف صاروخية في العاصمة السورية دمشق اليوم السبت.

وقالت مديرية إعلام دمشق، إن قذائف عشوائية سقطت في منطقة المزة بدمشق، أصابت إحداها قبة مسجد المحمدي، والثانية مبنى الاتصالات، فيما سقطت الثالثة في محيط مطار المزة.

وأضافت مديرية إعلام دمشق، أن "مديرية الطوارئ في دمشق تقوم بمعالجة الأضرار وتأمين المنطقة، فيما قامت قوات الأمن باستطلاع المكان وتقدير الموقف ومتابعة منطقة إطلاق المقذوفات".

إلى ذلك، قال سكان في حي المزة غرب العاصمة دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، إن "ثلاثة انفجارات سُمعت في حي المزة، وأن مبنى الاتصالات تعرض لأضرار وتحطم بعض نوافذه ، كما تعرضت قبة المسجد المحمدي في غرب حي المزة لأضرار بسيطة دون تسجيل إصابات، وسقطت الثالثة في محيط مطار المزة العسكري".

وقالت مصادر محلية في مدينة داريا جنوب غرب العاصمة دمشق، إن أصوات انفجارات أُطلقت من منطقة بساتين داريا، وأن القوات الأمنية بدأت تفتيشاً في المكان.

وهذا القصف الصاروخي، هو الثالث على العاصمة دمشق منذ سقوط النظام قبل أكثر من عام.