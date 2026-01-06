اللواء محمود شعراوي: حزب الجبهة الوطنية حاضر بقوة في البرلمان لدعم التنمية وخدمة المواطن

أكد اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، أن الحزب على أتم الاستعداد للانخراط الكامل في أعمال الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مشددًا على أن البرنامج البرلماني للحزب قائم على تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز مسيرة التنمية التي تنتهجها الدولة المصرية.

جاء ذلك عقب تسلمه كارنية العضوية في حفل رسمي نظمته الأمانة العامة لمجلس النواب للنواب الجدد لعام 2025، حيث وصف شعراوي هذه اللحظة بأنها مسؤولية وطنية تتطلب جهدًا حقيقيًا لتقديم أداء نيابي يليق بثقة الشعب، قبل أن يكون مجرد تشريف سياسي.

وأوضح شعراوي، أن الحزب يضع المواطن في قلب اهتماماته، ويعمل على صياغة سياسات وتشريعات قابلة للتطبيق ضمن جداول زمنية دقيقة، بحيث تخدم الواقع المحلي وتساهم في تعزيز الخدمات وتحسين جودة الحياة، مؤكداً أن ما حققه الحزب في الانتخابات يعكس تزايد ثقة الشارع المصري في المشروع السياسي الجديد الذي يقدمه.

وأضاف شعراوي، أن الجبهة الوطنية ستكون رافدًا مهمًا للعمل البرلماني، من خلال دعم نواب الحزب بآليات واضحة وخطط متكاملة تمتد لسنوات، لضمان متابعة كل الملفات الحيوية على المستويين المحلي والوطني، بما يشمل التنمية العمرانية والخدمات الأساسية والمشروعات الاقتصادية.

وأشار نائب رئيس الحزب، إلى أن الجبهة الوطنية تسعى لتكون بيت خبرة لجميع أعضائها داخل البرلمان، عبر التنسيق المستمر بين قيادات الحزب والهيئة البرلمانية، بما يضمن توحيد الرؤية وتعظيم الأثر التشريعي والرقابي، وتمثيل جميع فئات المجتمع في القرى والمدن على حد سواء.

وأكد اللواء شعراوي أن الحزب سيظل صوتًا معتدلًا وعمليًا داخل البرلمان، يتبنى الإصلاح ويطرح حلولًا عملية قابلة للتطبيق، بعيدًا عن المعارضة الشكلية، مع وضع مصالح الوطن والمواطن في المقام الأول، مضيفًا أن أداء نواب الحزب سيكون انعكاسًا حقيقيًا لرؤية قيادات الجبهة الوطنية لدعم جهود الدولة المصرية في البناء والتنمية، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.