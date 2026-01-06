الفرقاطة الألمانية زاكسن تنطلق في مهمة للناتو في خضم التوترات حول جرينلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

في خضم التوترات بين الولايات المتحدة والدنمارك بشأن جزيرة جرينلاند، أبحرت الفرقاطة الألمانية "زاكسن"، للمشاركة في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في بحر الشمال وبحر البلطيق وكذلك في شمال المحيط الأطلسي.

وغادرت السفينة الحربية، التي تقل على متنها نحو 250 جندية وجنديًا، بعد ظهر اليوم الثلاثاء ميناءها الرئيسي في فيلهلمسهافن شمال غرب ألمانيا، بحسب ما أفادت به متحدثة باسم البحرية الألمانية.

وعلى رصيف القاعدة البحرية، ودّع أفراد العائلات والأصدقاء والرفاق طاقم السفينة.

وستنضم "زاكسن"، إلى ما يُعرف بـ"المجموعة البحرية الدائمة الأولى لحلف الناتو"، وهي إحدى التشكيلات البحرية التابعة للحلف.

وقال قائد السفينة فولفجانج إكمولر في بيان للبحرية: "ستتمثل المهمة الأساسية لزاكسن ضمن المجموعة البحرية الدائمة الأولى لحلف الناتو في مراقبة طرق الملاحة البحرية الاستراتيجية وحمايتها، وكذلك حماية البنى التحتية الحيوية في شمال المحيط الأطلسي وبحر الشمال وبحر البلطيق".

وبحسب القوات المسلحة الألمانية (البوندسفير)، تتألف "المجموعة البحرية الدائمة الأولى للناتو" عادة من عدة مدمرات وفرقاطات، إضافة إلى سفينة إمداد، تابعة لأساطيل معظم الدول الأعضاء في الحلف.

وفي الوقت الذي تتجه فيه "زاكسن" نحو شمال المحيط الأطلسي، يتصاعد الخلاف حول جزيرة جرينلاند بين الولايات المتحدة والدنمارك، الدولتين الشريكتين في حلف الناتو.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكد خلال الأيام الماضية، مجددا أن الولايات المتحدة بحاجة إلى الجزيرة الواقعة في شمال الأطلسي والتابعة لمملكة الدنمارك لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وفي المقابل، رفضت الدنمار،ك هذه المطالب الأمريكية بشكل قاطع، وأبدت عدة دول أوروبية أخرى دعمها للدنمارك في هذا الموقف.

يشار إلى أن فرقاطات ما يُعرف بـ"فئة زاكسن" مصممة خصيصًا لمهام مرافقة القطع البحرية ومراقبة المساحات البحرية.

ويبلغ طول الفرقاطة "زاكسن" 143 مترًا، وهي، شأنها شأن السفن الشقيقة، مزودة برادار خاص يمكنه، بحسب الجيش الألماني، مراقبة مجال جوي يعادل مساحة بحر الشمال بأكمله.

كما تحمل هذه الفرقاطات صواريخ دفاع جوي على متنها.

وإلى جانب الطاقم الأساسي، يضم طاقم "زاكسن" أيضًا جنودًا من جناح الطيران البحري في منطقة نوردهولتس.

وتحل "زاكسن" محل الفرقاطة "هامبورج" ضمن تشكيل الناتو.

وكان طاقم "هامبورج" عاد إلى فيلهلمسهافن قبيل عيد الميلاد بعد رحلة بحرية استمرت نحو ستة أشهر.

ومن المتوقع أن تعود "زاكسن" إلى مينائها الرئيسي في منتصف يوليو المقبل.