نعيم قاسم: حزب الله يريد أن يبسط لبنان سيادته على كامل أراضيه

قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، اليوم السبت، إن حزب الله يريد أن يبسط لبنان سيادته على كامل أراضيه.

وقال قاسم، في كلمة له اليوم السبت في الذكرى السادسة لـ"قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس": "نحن كحزب الله، نريد لبنان سيداً حراً مستقلاً وقادراً.. نريده سيداً ببسط سيادته على كامل الأراضي اللبنانية وخصوصاً على أرض الجنوب. نريده حراً في خيارات أبنائه الثقافية والسياسية والاجتماعية من دون تدخل من أحد".

وأضاف: "نريد لبنان قادراً، له بنية إدارية وبنية حكم ومؤسسات قوية ومتماسكة وجيش قوي. نريده مستقلاً لا يخضع لأي وصاية أجنبية أو عربية".

وأشار إلى أن تحقيق هذه العناوين يتمّ "بالدعوة إلى الحوار والتوافق، ونؤكد على الوحدة الوطنية في مواجهة الأعداء. هذه الوحدة لا تتأثر بالاختلافات الداخلية تحت سقف الدستور والقوانين".

واعتبر أنه يجب "أن تكون الأولوية لوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي وإعادة الأسرى والإعمار، ثم نناقش الاستراتيجية الوطنية من أجل أن نعرف كيف نحمي بلدنا وكيف نبنيه للمستقبل".

ودعا قاسم، "إلى إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المقرر، وإعادة أموال المودعين، وأن تكون القوانين المقترحة قوانين تأخذ بعين الاعتبار أن ينال المودع حقه كاملاً غير منقوص".

كما دعا "إلى تسليح الجيش اللبناني ليتمكن من أن يكون جيشاً للوطن يحمي من الأعداء، إضافةً إلى الوظائف الأخرى التي يقوم بها في مواجهة عصابات المخدرات والسرقة وكل العملاء والذين يعبثون بأمن الوطن".

وقال: "ندعو إلى إنصاف موظفي القطاع العام حتى تتمكن الإدارة من الانطلاق".

ورأى أن الوصاية الأمريكية أو الوصاية العربية "تتدخل في الاقتصاد وتتدخل في السياسة وتعيّن المسئولين وتضغط من أجل أن تغيّر القناعات وتتدخل بالموضوع الثقافي"، مشيراً إلى أن الجهات "التي تتدخل في وطننا، تتدخل من أجل مكاسبها هي وليس من أجل مكاسبنا نحن".

وقارن قاسم، "بين إيران وبين الدول الأخرى التي تتدخل الآن في لبنان أو قبل ذلك"، مشيراً إلى أن "هذه الدول التي تتدخل، تتدخل لأن لها مصالح اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، بل تتدخل من أجل تغيير الاتجاه، بينما الجمهورية الإسلامية ولا مرة تدخلت لتغيير الاتجاه في أي مجال من المجالات".

وأعلن أن "حزب الله ينطلق من إيمانه والمصلحة التي يراها بتبني خيار المقاومة، والعمل على أساس المقاومة، وبناء الدولة القادرة والعادلة، وخدمة الناس؛ هو إيمان ومصلحة من وجهة نظر حزب الله".

وأعرب عن افتخاره بعلاقة "حزب الله" بإيران "التي أعطتنا ولم تأخذ منا شيئا، أما العار كل العار لمن يخضع للوصاية الأمريكية ويكون تابعاً لها".