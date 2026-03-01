إسرائيل تنفي مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في إيران

نفت إسرائيل اليوم الأحد مسئوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدرسة ابتدائية للبنات في محافظة هرمزجان الإيرانية، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 100 فتاة، طبقا لتقارير إيرانية.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي، نداف شوشاني "لا توجد لدينا أي معلومات عن هجمات إسرائيلية أو أمريكية هناك في ذلك التوقيت".

وأضاف: "ما أعرفه هو أننا كنا في وضع يسمح لنا-وسيؤكد ذلك الأمريكيون والإيرانيون-بالقضاء على 40 شخصا كانوا يختبئون منا بطريقة دقيقة للغاية، على بعد أكثر من ألف ميل (1609 كيلومترات)".

وكان يشير في ذلك إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

يأتي هذا النفي بعد أن أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن "قلقها البالغ" إزاء عمليات القصف في إيران.

وكانت مصادر إيرانية قد ذكرت أن 108 فتيات على الأقل، قد قتلن في هجوم صاروخي في جنوب البلاد. وقالت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، إنه تم استهداف مدرسة ابتدائية للبنات في محافظة هرمزجان. وأشارت إلى إصابة عشرات التلميذات الأخريات.

ولم يتسن التحقق من تلك المزاعم من مصدر مستقل.