ما حصيلة الهجمات على المطارات العربية مع تواصل الرد الإيراني؟

تعرضت 5 مطارات في 4 دول عربية، إلى أضرار جراء استهدافات إيرانية بصواريخ ومسيرات في إطار رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأمريكي.

وبحسب رصد الأناضول لبيانات وتقارير إعلامية، شملت الهجمات الإيرانية 5 مطارات في الإمارات والكويت والبحرين والعراق، ما أدى إلى مقتل شخص وسقوط عدد من المصابين بخلاف أضرار مادية، وفق حصيلة أولية.

وجاءت تلك الهجمات على النحو التالي:

- الإمارات

أفادت شركة "مطارات أبوظبي" صباح الأحد في بيان، بأن "الجهات المختصة في أبوظبي تتعامل مع حادثة نتيجة اعتراض طائرة مسيرة (لم تحدد هويتها) استهدفت مطار زايد الدولي، حيث أسفرت عملية الاعتراض عن سقوط شظايا نجم عنها وفاة آسيوي، و7 إصابات".

كما أعلن المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان مساء السبت، "وقوع حادث في مطار دبي الدولي (DXB)، وتم تفعيل فرق الاستجابة الطارئة على الفور".

وأسفر ذلك الحادث عن "وقوع 4 إصابات، وتم تقديم المساعدة الطبية العاجلة اللازمة لهم"، دون تفاصيل بشأن الجهة التي تقف خلف الحادث.

- الكويت

استهدفت طائرتان مسيرتان مطار الكويت الدولي، مساء السبت، ما أسفر عن أضرار مادية وإصابات طفيفة بين عدد من العاملين.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، في بيان، أن طائرة مسيرة استهدفت مطار الكويت، ما أدى إلى إصابة عدد من العاملين، وأضرار مادية محدودة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "كونا".

وفي وقت لاحق، أفادت "كونا"، نقلا عن وزارة الأشغال العامة، بأن طائرة مسيرة ثانية استهدفت مشروع مبنى الركاب الجديد (T2) في المطار ذاته، ما أسفر عن أضرار مادية فقط دون تسجيل إصابات.

ولم تقدم الكويت تفاصيل بشأن الجهة التي تقف خلف الاستهدافين.

- البحرين

أعلنت المنامة، فجر الأحد، استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة، ووقوع أضرار مادية فيه.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان: "استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة (لم تحدد هويتها)، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح، في الوقت الذي تباشر فيه الجهات المعنية إجراءاتها لتأمين الموقع".

- العراق

سقطت طائرة مسيرة، فجر الأحد، قرب مطار مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان شمالي العراق، وفق إعلام محلي.

وأفادت وسائل إعلام عراقية، بينها قناة "نينوى الغد"، بأن طائرة مسيرة سقطت قرب مطار أربيل الدولي حيث توجد قاعدة عسكرية أمريكية، دون مزيد من التفاصيل.

وتداولت وسائل إعلام عراقية وناشطون على منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد دخان أسود قرب مطار أربيل، نتيجة سقوط الطائرة المسيرة.

وجاءت الحادثة بعد أن أعلنت جماعة شيعية عراقية تسمى "سرايا أولياء الدم" مسئوليتها عن هجوم بطائرة مسيرة انتحارية استهدف منشآت عسكرية أمريكية في المنطقة.

وأعلن إقليم كردستان العراق، السبت، تحييد عدد من الطائرات المسيرة الهجومية والصواريخ التي استخدمت في الهجوم على مطار أربيل الدولي، وفق بيان لوحدة مكافحة الإرهاب" التابعة لحكومة الإقليم.

وتتوالى الإدانات العربية منذ السبت، جراء استهداف إيران لدول عربية، في إطار ردها العسكري على العدوان الإسرائيلي الأمريكي، بينما تقول طهران إنها "لا تستهدف دولا بعينها"، بل القواعد الأمريكية في المنطقة.

ومنذ صباح السبت، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجوما عسكريا على إيران، أودى بحياة 201 شخص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون.

وردت طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيّرات تجاه إسرائيل وقواعد أمريكية بدول خليجية، بعضها ألحق أضرارا بأعيان مدنية، بينها مطارات وموانئ ومبان مختلفة.