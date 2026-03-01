السفارة الأمريكية بالبحرين تدعو مواطنيها إلى تجنب الإقامة في فنادق المنامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

دعت السفارة الأمريكية في البحرين المواطنين الأمريكيين إلى تجنب الإقامة في فنادق المنامة.

وقالت السفارة الأمريكية في البحرين، في بيان صحفي اليوم، إنها "تتعقب تقارير مؤكدة تفيد بأن فندق كراون بلازا في المنامة تعرض لهجوم مما أسفر عن إصابات".

وأضافت: "ننصح المواطنين الأمريكيين في البحرين بأن الفنادق قد تكون هدفا للهجمات المستقبلية، ونشجع المواطنين الأمريكيين على تجنب الفنادق في المنامة".

بدورها، أكدت وزارة الداخلية البحرينية استهداف فندق كراون بلازا بالعاصمة المنامة، ووقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح.