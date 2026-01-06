أحالت نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، ربة منزل إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامها بقتل زوجها «محمد. إ»، 35 عامًا، ميكانيكي يمتلك ورشة بمنطقة العامرية، طعنًا بسكين أمام أعين أطفالهما الثلاثة، داخل منزلهما الكائن بمنطقة أبو يوسف بالعجمي.

وقرر قاضي التجديدات بمحكمة الدخيلة الجزئية تجديد حبس المتهمة 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فيما تلقت النيابة تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الواقعة، واستمعت إلى أقوال شهود العيان من الأبناء، إلى جانب تلقي تقرير الطب الشرعي الخاص بمناظرة الجثمان لبيان أسباب الوفاة، وصرحت عقب ذلك بدفن الجثمان.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بشأن بلاغ من الأهالي بمقتل شخص على يد زوجته داخل محل سكنهما، على خلفية خلافات أسرية.

وبانتقال قوات الشرطة إلى موقع البلاغ، برفقة سيارة إسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي وجود جثة شخص فارق الحياة، متأثرًا بإصابته بسلاح أبيض «سكين».

وكشفت التحريات المبدئية أنه على إثر خلافات متكررة بين الزوجين، نشبت مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى مشاجرة، وصلت إلى حد الاعتداء البدني. وخلال دخولهما غرفة النوم، استلت الزوجة سكين المطبخ وتعدت على زوجها بثلاث طعنات في اليد والكتف والصدر، وكانت الطعنة الأخيرة قاتلة. وعقب نقله إلى المستشفى لمحاولة إسعافه، فارق الحياة متأثرًا بإصاباته.

وجرى ضبط المتهمة، والتحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، ونقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة، وتحرير محضر إداري بالحادث، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تقرر إحالتها إلى المحاكمة الجنائية.