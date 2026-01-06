روسيا: يجب ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، على ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون تدخل خارجي مدمر.

وجاء في بيان الوزارة: "نؤكد بشدة على ضرورة ضمان حق فنزويلا في تقرير مصيرها دون أي تدخل خارجي مدمر."، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن استعداد موسكو لمواصلة تقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "بدورنا، نعرب عن استعدادنا لمواصلة تقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة".

كما أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن تمنياتها بالتوفيق لرئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز في مواجهة التحديات التي تمر بها البلاد.

وأكد المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أمس، إدانة روسيا الشديدة للعدوان العسكري الأمريكي على فنزويلا، مشيرا إلى تضامن بلاده القوي مع شعب فنزويلا في مواجهة العدوان الخارجي.

وأكد نيبنزيا أن روسيا تدعم مسارفنزويلا المتمثل في حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد.

وأضاف نيبنزيا: "يجب حل أي خلافات بين فنزويلا والولايات المتحدة من خلال الحوار".

وأشار المندوب الروسي إلى أن "الولايات المتحدة، من خلال عملياتها في فنزويلا، تعطي زخما جديدا للاستعمار الجديد.