أردوغان يمنح وسام الجمهورية لرئيس وزراء ماليزيا

منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، "وسام الجمهورية" لرئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، تقديرا لإسهاماته في تعزيز علاقات الصداقة بين البلدين.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول"، بأن مراسم منح "وسام الجمهورية" لإبراهيم أقيمت اليوم في قاعة المعارض بالمجمع الرئاسي التركي.

وبعد عزف النشيدين الوطنيين للبلدين خلال المراسم، قام الرئيس التركي، بتقليد رئيس الوزراء الماليزي "وسام الجمهورية"، وهو أحد أعلى الأوسمة التي تمنحها جمهورية تركيا للقادة الأجانب.

وفي كلمة ألقاها بهذه المناسبة، أعرب أردوغان، عن بالغ سعادته باستضافة إبراهيم، والوفد المرافق له في تركيا، وأكد أن روابط الصداقة والأخوة بين تركيا وماليزيا تستند أولا إلى ماضيهما العريق، ثم إلى الثقافة والقيم المشتركة بينهما.

وتابع أردوغان: "انطلاقا من هذه الأرضية الراسخة، نعمل على تعزيز التضامن بين بلدينا يوما بعد يوم، ونتوّج تعاوننا بخطوات ومشاريع ملموسة"، مشيرا إلى أن اهتمام إبراهيم، بالثقافة والتاريخ التركيين يسهم بشكل مهم في تطوير التعاون النموذجي بين البلدين.

وقال أردوغان: "يسعدني جدا أن أقدّم وسام الجمهورية إلى شخصه الكريم تقديرا لإسهاماته في تعزيز علاقات الصداقة بين تركيا وماليزيا.. أنا على يقين بأنه سيحمل وسام جمهوريتنا بكل فخر باعتباره رمزا قويا للأخوة الأبدية والراسخة بين بلدينا".

كما قدم أردوغان، "أطيب التمنيات بالسعادة والرخاء للشعب الماليزي الصديق والشقيق".

تأتي زيارةرئيس الوزراء الماليزي ردا لزيارة قام بها أردوغان لماليزيا في فبراير الماضي في إطار جولة آسيوية شملت أندونيسيا وباكستان.