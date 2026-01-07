سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

زار سلطان عمان هيثم بن طارق، الأربعاء، قاعدة عسكرية جوية شمالي البلاد، مستمعا لإيجاز بشأن ما يمتلك سلاح الجو من قدرات عسكرية "متقدمة".

أفادت بذلك وكالة الأنباء العمانية الرسمية، عبر موقعها الإلكتروني، مرفقة صورا عديدة للسلطان هيثم بن طارق وهو يرتدي زيا عسكريا.

ووفق المصدر ذاته، قام السلطان هيثم بن طارق بزيارة لقاعدة المصنعة الجوية، وكان في استقباله اللواء الركن طيار خميس بن حماد الغافري قائد سلاح الجو السلطاني، وقائد القاعدة وقادة الأجنحة والأسراب فيها.

واستمع سلطان عمان إلى "إيجاز شامل عن سلاح الجو السلطاني العماني وما يمتلكه من قدرات عسكرية متقدمة وإمكانات جويّة حديثة، والدور الوطني المحوري الذي يضطلع به في أداء مهامه الوطنية".

واطلع على ما تضمّه قاعدة الـمصنعة الجوية من مرافق ومنشآت متنوّعة، وتفقد نماذج من الـمنظومات الجويّة التابعة لسلاح الجو السلطاني العماني.

كما اطلع سلطان عمان، وفق المصدر، على "أحدث المعدات والآليات التي يمتلكها سلاح الجو إلى جانب خطط بناء وتأهيل الكوادر الوطنية الـمتخصّصة في إدامة وصيانة الـمنظومات العسكرية الجوية".

وتأتي الزيارة في وقت تشهد في مناطق شرق اليمن، ولا سيما محافظة المهرة، المحاذية لحدود سلطنة عمان، تطورات أمنية متسارعة.

وبحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع العمانية، تم تشكيل سلاح الجو السلطاني العُماني في الأول من مارس 1959.