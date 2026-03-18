الإمارات: مقتل عسكريين اثنين و6 مدنيين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية

أعلنت الإمارات، الأربعاء، مقتل عسكريين اثنين و6 مدنيين منذ بدء الاعتداءات الإيرانية على أراضيها في 28 فبراير الماضي.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان بأن "الاعتداءات الإيرانية أدت إلى استشهاد 2 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهم واجبهم الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية".

وأضافت أن الهجمات الإيرانية أدت إلى إصابة 158شخصا بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة.

وذكرت أن الدفاعات الجوية تعاملت الأربعاء مع 13 صاروخا باليستيا و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأوضحت أنه "منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 327 صاروخا باليستيا، و 15 صاروخا جوالا (كروز)، و 1699 طائرة مسيرة"

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أنها على "أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات، والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة".

ومنذ 28 فبراير الماضي تتعرض الإمارات ودول الخليج العربي والأردن إلى هجمات بصواريخ ومسيرات من إيران تسببت في سقوط قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بأعيان مدنية بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة.

وتقول طهران إن هذه الهجمات تستهدف قواعد ومصالح أمريكية في المنطقة، في إطار ردها على الهجون الإسرائيلي الأمريكي الذي أودى بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون.