مركز التحكيم الرياضي: الأهلي بطلاً للسوبر وحرمان الهلال من المشاركة الموسم المقبل

صدر مركز التحكيم الرياضي حكمًا بالإجماع في النزاع المتعلق بـ كأس السوبر السعودي، متضمناً سلسلة من القرارات النظامية بحق شركة نادي الهلال، وفقًا لمنطوق الحكم النهائي.

وأفادت صحيفة الشرق الأوسط أن الحكم قضى بقبول طلب التحكيم شكلاً، وإلغاء قرار لجنة الاستئناف الصادر عن الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 23 أغسطس 2025، مع ثبوت مخالفة نادي الهلال للمادة (59/3) من لائحة الانضباط والأخلاق.

وألزمت هيئة التحكيم نادي الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال سعودي لصالح حساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة إلى حرمانه من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2026-2027، ومن أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026.

كما نص الحكم على تحميل نادي الهلال نصف رسوم التسجيل والرسوم الإدارية وتكاليف التحكيم البالغة 46,400 ريال سعودي، بينما يتحمل الاتحاد السعودي لكرة القدم النصف الآخر ويدفعه لصالح شركة نادي الهلال.

وأشار الحكم إلى رفض باقي الطلبات، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد نهائيًا وملزمًا لجميع أطراف النزاع، وغير قابل للاستئناف أمام أي جهة داخلية أو خارجية، ونهائيًا لأغراض التنفيذ.