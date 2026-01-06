أعلنت السلطات الإندونيسية، الثلاثاء، مصرع 16 شخصا جراء سيول شهدتها مقاطعة سولاوسي الشمالية.

وتأثرت الحياة اليومية للسكان سلبًا جراء الأمطار الموسمية التي تهطل على إندونيسيا منذ أيام وتسببت في حدوث سيول شديدة، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".

وذكرت السلطات أنه مع انحسار منسوب المياه، انتشلت فرق الإنقاذ جثث 16 شخصاً مع استمرار جهود البحث عن ثلاثة أشخاص مفقودين.

وأعلنت السلطات أن السيول جرفت سبعة منازل على الأقل، وتضررت 140 أسرة، وتم إجلاء أكثر من 680 شخصًا بشكل مؤقت إلى أماكن عامة.

وكانت السلطات في منطقة جزر سيتاو بالمقاطعة قد أعلنت "فترة استجابة طارئة" لمدة 14 يومًا عقب السيول التي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا، وذلك بهدف تسريع أعمال الإغاثة والإجلاء، إلى جانب إصلاح البنية التحتية.