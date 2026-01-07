رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقيل ويعين قيادات عسكرية

أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، مساء الأربعاء، قرارات بإقالة وتعيين قيادات عسكرية في البلاد.

جاء ذلك في قرارات منفصلة نشرتها الوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، بالتزامن مع تصعيد عسكري مع قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي".

وقرر العليمي، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، إعفاء اللواء الركن طالب سعيد بارجاش، من منصبة قائدا للمنطقة العسكرية الثانية، وإحالته للتحقيق، وتعيين اللواء محمد عمر عوض اليميني، بديلا عنه.

وتنتشر قيادة المنطقة العسكرية الثانية في جنوب محافظة حضرموت وفي محافظتي المهرة وسقطرى (شرق)، ويقع مركز قيادتها في مدينة المكلا عاصمة حضرموت.

كما قرر العليمي، إعفاء اللواء محسن مرصع، من منصبه قائدا لمحور الغيضة، قائد لواء الشرطة العسكرية في محافظة المهرة (شرق)، وإحالته للتحقيق، وتعيين سالم كدة، بديلا عنه وترقيته إلى رتبة عميد.

وشملت التعيينات الجديدة، تعيين العميد سالم باسلوم، رئيسا لأركان المنطقة العسكرية الثانية، وتعيين العقيد مراد باخلة، قائدا للواء الشرطة العسكرية في المنطقة الثانية، إضافة إلى عمله السابق قائدا لفرع الشرطة العسكرية في المكلا، وتم ترقيه إلى رتبة عميد.

كما عين العليمي، العميد خالد القثمي، قائدا للواء الثاني حرس خاص رئاسي.