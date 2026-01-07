واشنطن: طاقم السفينة الروسية المحتجزة قد يحاكم

قالت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، اليوم الأربعاء إن طاقم ناقلة النفط التي ترفع العلم الروسي والمرتبطة بفنزويلا، والتي احتجزتها الولايات المتحدة، معرض للمحاكمة.

وأضافت ليفيت: "صدر أمر قضائي باحتجاز السفينة، وهذا يعني أن الطاقم قد يخضع الآن للمحاكمة بشأن أي انتهاك للقانون الاتحادي وسيتم إحضارهم إلى الولايات المتحدة لمحاكمتهم، إذا لزم الأمر"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا (أوكوم)، أنه تمت مصادرة ناقلة نفط ترفع العلم الروسي، وتحمل اسم "إم في بيلا 1" في شمال المحيط الأطلسي.

وذكر أن ناقلة النفط كانت تحت متابعة خفر السواحل الأمريكي بواسطة السفينة "يو إس سي جي سي مونرو"، وبعد ذلك جرى مصادرتها في شمال الأطلسي استنادًا إلى أمر ضبط صادر عن محكمة اتحادية أمريكية.

فيما دعت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، واشنطن إلى ضرورة احترام حقوق المواطنين الروس الموجودين على متن ناقلة النفط المسجلة بروسيا، وضرورة عدم عرقلة عودتهم إلى بلادهم.