نابولي ينجو من فخ فيرونا ويفرط في فرصة للقفز على قمة الدوري الإيطالي

فرط نابولي في نقطتين ثمينتين بتعادل محبط على ملعبه ووسط جماهيره بعدما تعادل بشق الأنفس أمام هيلاس فيرونا بنتيجة 2 / 2 ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، مساء الأربعاء.

باغت فيرونا حامل اللقب وسط جماهيره، وتقدم بهدفين في الشوط الأول، أولهما في الدقيقة 16 عندما مرر شيخ نياسي كرة عرضية من الجهة اليمنى قابلها مارتن فريسي بكعبه في الشباك.

وضاعف الضيوف تفوقهم بهدف ثان سجله جيفت أوربان في الدقيقة 27 من ركلة جزاء سددها على يمين فانيا ميلينكوفيتش سافيتش حارس نابولي.

هاجم نابولي بكل خطوطه في الشوط الثاني، ونجح في تقليص الفارق بهدف سجله سكوت ماكتوميناي بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها نواه لانج في الدقيقة 54.

وأحرز راسموس هويلوند هدفا ثانيا في الدقيقة 72، لكن تقنية حكم الفيديو المساعد تدخلت باحتساب لمسة يد ضد المهاجم الدنماركي، ليلغى الهدف.

لم ييأس نابولي بل أدرك التعادل بهدف جيوفاني دي لورينزو في الدقيقة 82 بعد عرضية من الجهة اليمنى للبديل لوكا ماريانوتشي.

فرط نابولي في نقطتين وسط جماهيره وفرصة للقفز على الصدارة مؤقتا، ليبقى رصيده 38 نقطة متخلفا بفارق الأهداف عن ميلان، ثاني الترتيب، وأمامهما إنتر ميلان في الصدارة بـ 39 نقطة.

أما هيلاس فيرونا، الذي يكافح للهروب من الهبوط، فقد انتزع نقطة ثمينة رفعت رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن عشر.

وفي نفس التوقيت، فاز أتالانتا خارج أرضه على بولونيا بهدفين سجلهما نيكولا كرستوفيتش في الدقيقتين 37 و60.

رفع أتالانتا رصيده إلى 28 نقطة ليقفز للمركز السابع في جدول الترتيب على حساب بولونيا الذي تراجع للمركز التاسع بعدما تجمد رصيده عند 26 نقطة.