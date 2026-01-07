البيت الأبيض: ترامب وفريقه يبحثون بجدية شراء جرينلاند

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه المعني بالأمن القومي يبحثون بجد إمكانية شراء الولايات المتحدة لجرينلاند.

وأضافت في مؤتمر صحفي دوري: "جميع الخيارات مطروحة دائما على الطاولة بالنسبة للرئيس ترامب.. خيار الرئيس الأول دائما هو الدبلوماسية"، وفق وكالة رويترز.

وسبق أن صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الرئيس دونالد ترامب يرغب في شراء جرينلاند، لا غزوها.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، إن هذه التصريحات جاءت عقب ردود فعل غاضبة متجددة من الدنمارك وحلفائها في الناتو.

كما أعلن البيت الأبيض أن التدخل العسكري الأمريكي في جزيرة جرينلاند لا يزال خيارًا مطروحًا دائمًا.

جاء ذلك في الوقت الذي رفض قادة أوروبيون تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بشأن مساعي الولايات المتحدة للسيطرة على أكبر جزيرة في العالم.