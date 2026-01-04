خسر المنتخب التونسي أمام نظيره منتخب مالي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل الإيجابي 1-1 في الوقت الأصلي والإضافي من المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس، في مدينة الدار البيضاء، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، والتي يستضيفها المغرب خلال الفترة الحالية وحتى 18 يناير الجاري.

افتتح المنتخب التونسي التسجيل في الدقيقة 88 عن طريق رأسية من فراس شواط، ظن الجميع أنها مفتاح العبور لربع النهائي، ولكن حصل منتخب مالي على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع 90+2، سجلها بنجاح لاسين سينايكو لتتعادل مالي في الدقيقة 90+6.

وشهد المباراة حالة طرد من نصيب وويو كوليبالي، مدافع المنتخب المالي، بعد تدخل قوي على حنبعل المجبري، ليحصل على البطاقة الحمراء المباشرة.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الإضافي الثاني، الدقيقة 106، ألغى حكم المباراة هدفًا من فراس شواط، مهاجم المنتخب التونسي، بسبب وجود تسلل.

وفي ركلات الترجيح سجل للمنتخب التونسي ياسين مرياح، إلياس سعد، وضيع علي العابدي وإلياس العاشوري ومحمد علي بن رمضان.

فيما أهدر إيف بيسوما الركلة الأولى لمنتخب مالي، فيما سجل لاسين سينايكو الركلة الثانية، وأهدر نيني دورجيليس الركلة الثالثة، وسجل جاوسو دياكيتي الرابعة، فيما سجل البلال توريه الركلة الخامسة والحاسمة

وبهذا الفوز يتأهل منتخب مالي للدور ربع النهائي، ليواجه منتخب السنغال، الذي تأهل في وقت سابق من اليوم بالفوز على السودان بنتيجة 3-1.