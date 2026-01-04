فنزويليون في مدريد يحتفلون باعتقال مادورو

احتفل الفنزويليون المقيمون في المنفى في إسبانيا باعتقال الرئيس الفنزويلي السلطوي نيكولاس مادورو في مدريد.

وقدرت وسائل إعلام إسبانية عددهم بعدة مئات، حيث رددوا أغاني الفرح وتلوا "الصلاة الربانية" معا، كما ظهر في لقطات تلفزيونية.

وبكى الكثير من الناس في ساحة "بوييرتا ديل سول" الشهيرة من شدة السعادة وعانق بعضهم البعض.

ومع ذلك، أعرب بعض الفنزويليين في مقابلات مع قناة "أر تي في إي" الإسبانية الحكومية عن قلقهم، قائلين إن الأمور غير واضحة تماماً بشأن كيفية سير الأوضاع في فنزويلا.

وعلى الجانب الآخر، شهدت جزيرة تينيريفي في جزر الكناري تظاهرة صغيرة لمؤيدي مادورو وحكومته، حيث رفعوا لافتة كتب عليها: "أيها اليانكيز (الأمريكيون)، اخرجوا من فنزويلا والكاريبي".