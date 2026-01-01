الزراعة: اكتفاء ذاتي كامل من البيض والدواجن البيضاء و90% بالأسماك و60% باللحوم الحمراء

قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن 2025 كان عاماً حافلاً بالأحداث والتحديات، وشهد في الوقت نفسه تحقيق إنجازات كبيرة في ملف الاكتفاء الذاتي الزراعي.

وأضاف في حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر نجحت في الوصول إلى الاكتفاء الذاتي بنسبة 100% من بيض المائدة والدواجن البيضاء، ونحو 90% من الأسماك، وحوالي 60% من اللحوم الحمراء، وهو ما يُعد إنجازاً مهماً بنهاية عام 2025.

وأوضح جاد أن الصادرات الزراعية المصرية سجلت نحو 9 ملايين طن خلال العام، بزيادة تقارب 800 ألف طن عن العام السابق، مع فتح 25 سوقاً جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يعكس الثقة الدولية في جودة المنتج المصري.

وذكر، أن العام شهد تحقيق أرقام غير مسبوقة، من بينها وصول معدل توريد القمح إلى 4 ملايين طن لأول مرة، وبلوغ حجم إنتاج القمح نحو 10 ملايين طن، إلى جانب تصدر الأرز المصري المركز الأول عالمياً في الإنتاجية، واحتلال مصر المركز الرابع عالمياً في إنتاجية فدان القمح.