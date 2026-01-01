قال الفنان أحمد السقا، إنه يتواصل بين وقت لآخر مع الفنان عادل إمام، مؤكدا أنه بصحة جيدة ونفى ما يثار بخلاف ذلك.

وخلال مقابلة مع برنامج «واحد من الناس» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة «الحياة»، روى واقعة حدثت له مع الزعيم، حيث كان يتوجه للزعيم في كواليس المسرح بفعل صداقته مع والده - أي والد السقا.

وأضاف: «بعد المسرح كانوا دائما بيقعدوا في شقة أستاذ سمير خفاجة في عمارات الأوقاف في الشاطبي.. الشقة دي كانت بتجمع عظماء مصر.. في يوم خرج الزعيم وقالي عاوز إيه طلبت منه صورة.. طلع لي صورة وكتب لي عليها يا رب أعيش وأشوفك نجم كبير».

وتابع: «لفِّت الأيام ودارت وبقينا نتقابل وأروح له البيت.. وأنا لقيت الصورة وفي الفترة دي كنت قاطع شوط كبير في السينما.. قولتله يا عم عادل فاكر الصورة دي .. قالي آه وطلب قلم وكتب عليها عشت وشوفتك نجم كبير».

وتمنى السقا، دوام الصحة للزعيم عادل إمام، وهنأه بحلول العام الجديد، مشيرًا إلى أنه عندما يسافر إلى دول كثيرة وتحديدا في الدول العربية فإن مصر يتم تعريفها بعادل إمام.

وشدد على أن عادل إمام قيمة وقامة، وقال: «إحنا معندناش خوفو وخفرع ومنكاورع بس لكن عندنا خوفو وخفرع ومنكاورع وعادل إمام».



