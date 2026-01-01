أشرف قاسم: أجبرت على اعتزال كرة القدم في الزمالك

كشف أشرف قاسم، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن كواليس وأسرار اعتزاله كرة القدم لأول مرة في حياته.

وقال قاسم في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "أنا أجبرت على الاعتزال وأنا في سن الـ30 عامًا".

وأضاف: "بعد التتويج ببطولة إفريقيا 1996، كان عقدي مع الزمالك قد انتهى، وعلمت من الصحف وقتها بعدم وجود اسمي في قائمة الموسم الجديد".

وأشار إلى أن رئيس النادي وقتها كان كمال درويش، والمدير الفني فاروق السيد، قبل أن يتولى تدريب الفريق المدرب الهولندي كرول.

وأوضح: "الزمالك قرر وقتها القيام بإحلال وتجديد في الفريق، وكان قرار رحيلي عن النادي في هذا التوقيت، رغم أنني كنت في سن الـ30، وكانت هناك أسماء أكبر مني سنًا مثل أيمن منصور وحسين السيد، إلا أنه تم اتخاذ هذا القرار".

واختتم قائلًا: "كنت لاعبًا ملتزمًا وقدمنا الكثير للزمالك، لكن في النهاية كانت هذه هي رغبة النادي".