فرنسا تبرر منحها الجنسية لجورج وأمل كلوني

منحت فرنسا الممثل جورج كلوني وزوجته أمل كلوني الجنسية الفرنسية، لأنهما "يسهمان من خلال أعمالهما المتميزة، في تعزيز النفوذ الدولي الفرنسي والتأثير الثقافي"، وفقا لما ذكرته الحكومة الفرنسية الأربعاء، وذلك ردا على تساؤلات من قبل وزيرة فرعية في الحكومة.

وجرى الإعلان عن تجنيس النجم المولود في كنتاكي والمشهور بسلسلة أفلام السرقة "أوشن"، وزوجته المحامية الحقوقية أمل كلوني، وتوأمهما إيلا وألكسندر، نهاية الأسبوع الماضي في الجورنال أوفيسيل، وهو النشرة الرسمية التي تنشر فيها مراسيم الحكومة الفرنسية.

وأعربت ماري-بيير فيدرين، وزيرة فرعية بوزارة الداخلية، يوم الأربعاء عن مخاوفها من أن بعض المواطنين الفرنسيين الجدد قد يعتقدون أن الزوجين الشهيران حصلا على معاملة خاصة. ويعرف أن الممثل يتحدث الفرنسية فقط بما وصفه هو نفسه بـ "فرنسية فظيعة".

وقالت فيدرين في مقابلة مع محطة فرانس إنفو: "الرسالة المرسلة ليست جيدة. هناك مسألة عدالة، وفي رأيي، هذه المسألة ضرورية للغاية".

واشترى الزوجان عقارا في فرنسا عام 2021، وقال كلوني إنه أصبح مقر إقامتهما الأساسي. وأمام المقيمين غير الفرنسيين في فرنسا عدة طرق للحصول على الجنسية. ولم يتضح ما إذا كان الممثل /64 عاما/ قد احتفظ بجنسيته الأمريكية.

أما زوجته /47 عاما/ فوُلدت في لبنان ونشأت في المملكة المتحدة، وتم تجنيسها فرنسيا باسمها قبل الزواج، أمل علم الدين. وولد التوأم البالغ من العمر 8 سنوات في لندن.

- هذا الخبر من وكالة أسوشيتد برس (أ ب) ترجمه من الإنجليزية محرر من وكالة ال