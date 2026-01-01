فاروق جعفر: يجب إيقاف البطولات المحلية أثناء ارتباطات المنتخب

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

طالب فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، اتحاد الكرة بضرورة تعليق المسابقات المحلية خلال فترات تجمعات المنتخب الوطني أو البطولات الدولية، مؤكدًا أن استمرار المباريات المحلية في تلك الفترات يضر بمستوى الأندية واللاعبين.

وقال جعفر في برنامج "يا مساء الأنوار" على قناة MBC مصر 2: "من الضروري إيقاف البطولات المحلية في حال وجود ارتباطات دولية للمنتخب، حفاظًا على تركيز اللاعبين ومستواهم الفني".

وأضاف: "ضغط المباريات يؤثر على الفرق، لذا يجب على اتحاد الكرة مراعاة هذا الأمر".

وأشار نجم الكرة المصرية إلى أن النادي الأهلي عانى من ضعف الانسجام والتفاهم بين لاعبيه خلال مشاركته في بطولتي كأس مصر وكأس عاصمة مصر، نتيجة غياب بعض العناصر الأساسية وانشغال لاعبين آخرين بالمنتخب.

واختتم جعفر تصريحاته بالتأكيد على أن التنسيق الجيد بين مواعيد البطولات المحلية والدولية يسهم بشكل كبير في رفع مستوى الكرة المصرية.