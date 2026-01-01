ألعاب نارية واحتفالات كبرى ترافق استقبال ألمانيا لعام 2026 وسط حراسة أمنية مشددة

استقبلت ألمانيا العام الجديد 2026 بعروض مبهرة من الألعاب النارية التي أضاءت سماء الليل.

وعند حلول منتصف الليل، تبادل الناس العناق ورفعوا كؤوسهم احتفالا بقدوم العام الجديد، بينما خرج المحتفلون إلى الشوارع والساحات في المدن والبلدات.

وأقيمت أكبر الحفلات الجماهيرية المفتوحة في الهواء الطلق عند بوابة براندنبورج في برلين، حيث استمر عرض الألعاب النارية عدة دقائق، إضافة إلى ميناء هامبورج ووسط مدينة ميونخ.

وبسبب الاعتداءات التي شهدتها أعياد رأس السنة السابقة واستهدفت عناصر خدمات الطوارئ، فرضت إجراءات أمنية مشددة. ففي برلين وحدها، انتشر آلاف من عناصر الشرطة، وأفادت الشرطة بحلول منتصف الليل باعتقال أكثر من 100 شخص.

ونُصح المحتفلون الذين استقبلوا العام الجديد في الهواء الطلق بارتداء ملابس ثقيلة. وفي بعض مناطق ألمانيا، دعت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية إلى توخي الحذر بسبب تساقط الثلوج وحالة الانزلاق. أما في شمال البلاد، فمن المتوقع أن تزداد الأحوال الجوية سوءا مع اشتداد العواصف خلال الساعات المقبلة.