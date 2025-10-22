تستضيف الإعلامية منى الشاذلي الفنانة حنان مطاوع في لقاء استثنائي من برنامج "معكم منى الشاذلي" يُعرض مساء اليوم الأربعاء على قناة ON، تتحدث خلاله عن أزمتها الأخيرة مع فيديو "رسالة من العالم الآخر" الذي أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تكشف حنان مطاوع موقفها من استخدام صورتها وصورة والدها الفنان كرم مطاوع بتقنيات الذكاء الاصطناعي دون علمها أو موافقتها، وما حدث معها مؤخرًا عندما كانت صحبة ابنتها "أماليا".

خلال اللقاء، تتحدث حنان عن كواليس فيلمها الأخير "هابي بيرث داي" الذي نالت عنه إشادات نقدية كبيرة، وتكشف أنها كانت ستعتذر عن الفيلم لو فكرت في تفاصيله مسبقًا بسبب فوبيا المياه والسمك، لكنها قررت خوض التجربة بدافع حبها للفكرة والمخرجة سارة جوهر.