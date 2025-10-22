ترامب يشعل شمعة ديوالي في البيت الأبيض

أثار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي ممن تداولوا مقاطع فيديو وصور له خلال مشاركته بإشعال شمعة في البيت الأبيض ضمن احتفالات "ديوالي".

وقال ترامب في رسالة بهذه المناسبة، نشرها الموقع الرسمي للبيت الأبيض: "اليوم، أُرسل أطيب تمنياتي لكل أمريكي يحتفل بعيد ديوالي - مهرجان الأضواء".

وأضاف: "يُعدّ ديوالي، بالنسبة للعديد من الأمريكيين، تذكيرًا خالدًا بانتصار النور على الظلام. وهو أيضًا وقتٌ لجمع العائلات والأصدقاء للاحتفال بالمجتمع، واستلهام القوة من الأمل، وتبنّي روح التجديد الدائمة".

وتابع: "بينما يُضيء ملايين المواطنين الفوانيس والمصابيح، نبتهج بالحقيقة الأبدية القائلة بأن الخير سينتصر دائمًا على الشر.. إلى كل أمريكي يحتفل بعيد ديوالي، أتمنى أن يجلب هذا الاحتفال السكينة الدائمة، والازدهار، والأمل، والسلام".

ويحتفل أكثر من مليار هندوسي وسيخي وجيني وبوذي حول العالم بعيد ديوالي، مهرجان الأضواء، في 20 أكتوبر 2025، ويُعد ديوالي، المعروف أيضًا باسم ديبافالي، أحد أكبر المهرجانات في الهند، بحسب شبكة سي إن إن الأمريكية.

كما يُحتفل به على نطاق واسع في نيبال وماليزيا وفيجي ودول أخرى تضم جاليات جنوب آسيوية كبيرة.

وتُضاء المنازل والشركات والأماكن العامة بمصابيح "دياس"، وهي مصابيح زيتية مصنوعة من الطين، وتُقام عروض الألعاب النارية بكثرة.

يجتمع الناس مع عائلاتهم، ويتناولون الحلويات ويتبادلون الهدايا، ورغم أهميته الدينية العميقة، يُعد ديوالي اليوم أيضًا مهرجانًا ثقافيًا يحتفل به الناس بصرف النظر عن معتقداتهم.