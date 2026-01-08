نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 5 نساء منذ بداية العام الجاري

قال نادي الأسير الفلسطيني إنّ إجمالي عدد الأسيرات في سجون الاحتلال ارتفع خلال شهر يناير الجاري إلى 52 أسيرة، وذلك بعد أن اعتقل خلال الأيام الثمانية الأولى من العام الجاري، خمس أسيرات، من بينهنّ صحفية، وأسيرتان محررتان.

وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، أن هذا التصعيد المستمر في استهداف النساء يأتي في واحدة من أكثر الفترات دموية بحقّ النساء الفلسطينيات على مدار سنوات الاحتلال، حيث بلغت حالات الاعتقال في صفوف النساء بعد جريمة الإبادة الجماعية أكثر من 650 حالة، هذا إلى جانب جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة التي تعرّضن لها، وما رافقها من انتهاكات مروّعة، من بينها الاعتداءات الجنسية.

وأضاف النادي أنّ هذا التصعيد الممنهج طال النساء في مختلف الجغرافيات الفلسطينية، ولم يستثنِ القاصرات، كما شمل اعتقال النساء كرهائن، وهي سياسة طالت العشرات منهنّ، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وقد شكّلت هذه السياسة إحدى أبرز الجرائم التي تصاعدت بشكل كبير منذ بدء حرب الإبادة.

أمّا من حيث خلفيات الاعتقال، فإنّ الغالبية العظمى منها تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير، أو ما يدّعيه الاحتلال «تحريضًا» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تُعتقل أخريات إداريا بذريعة «الملف السري»، حيث تُحتجز اليوم غالبية الأسيرات على خلفية «التحريض»، و16 منهنّ رهن الاعتقال الإداري.

وفي السياق ذاته، تواجه الأسيرات بعد اعتقالهنّ ظروفًا صعبة جدًا، إذ تحتجز سلطات الاحتلال غالبية الأسيرات في سجن «الدامون»، حيث يواجهن ظروف احتجاز قاسية وصعبة، جرّاء سياسة العزل الجماعي التي انتهجتها بحقّ الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، ولا سيّما منذ بدء حرب الإبادة.

ومن أبرز هذه الجرائم: التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمّد، والاعتداءات الجنسية، وعلى رأسها التفتيش العاري، والتحرّش الذي وثّقت المؤسسة وقوعه في عدد من الحالات على يد السجّانات، إلى جانب الإرهاب النفسي، كالتهديد بالاغتصاب، وعمليات القمع الممنهجة، والاقتحامات المتكررة التي تتخللها اعتداءات بالضرب والإذلال، وإجبار الأسيرات على الركوع وهنّ مقيّدات، مع توجيه شتائم حاطّة بالكرامة الإنسانية.