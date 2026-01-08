تركيا: الهجوم الأمريكي على فنزويلا انتهاك للقانون الدولي

وصف رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، الهجوم الأمريكي على فنزويلا بأنه "تجاهل وانتهاك صارخ" للقانون الدولي، ودعا العالم إلى مجابهته.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الخميس، خلال زيارته جناح الصحفيين في البرلمان التركي بمناسبة يوم الصحفيين العاملين الذي يوافق العاشر من يناير كل عام في تركيا.

وأوضح أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال قبول ما جرى في فنزويلا، وأن حادثة اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو "تُظهر بشكل فاضح تطبيق شريعة الغاب من قِبل إحدى كبرى دول العالم".

وأضاف أن "اعتقال واشنطن رئيس دولة مستقلة ذات سيادة، مهما كانت الذريعة، عبر بثٍ مباشر وأمام أنظار العالم، واقتياده من سريره في مداهمة ليلية ومحاكمته، يُعدّ انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وأكد قورتولموش الحاجة إلى نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ "المساواة بين الدول في السيادة"، مشدداً على أن الهجوم الأخير على فنزويلا أظهر بوضوح أن هذا المبدأ لم يُؤخذ بعين الاعتبار إطلاقاً.

وتابع: "ما جرى في فنزويلا غير مقبول، وللأسف نحن نتجه نحو مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الانتظام. بل إننا نقف على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة".

وأضاف أن "على تركيا أن تقف حتماً إلى جانب الحق والشرعية، دون أي تنازل عن مبادئ الشرعية الدولية، والمساواة السيادية بين الدول، وحق الشعوب في تقرير مستقبلها السياسي بإرادتها الحرة".

وفي انتهاك للقانون الدولي، شنّ الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026 هجوما على فنزويلا، أسفر عن قتلى واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية، وسترسل شركاتها للاستثمار في قطاع النفط، دون تحديد جدول زمني.

وفي نيويورك وبأولى جلسات محاكمته التي قوبلت بتنديد دولي واسع، رفض مادورو التهم الموجهة إليه، وبينها "قيادة حكومة فاسدة" و"التعاون مع تجار مخدرات"، واعتبر نفسه "أسير حرب".

فيما تولّت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو، في 5 يناير، مهام الرئاسة المؤقتة لفنزويلا بعد أدائها اليمين الدستورية في البرلمان.