بكين وسول تطويان سنوات الفتور: زيارة الرئيس الكوري الجنوبي تدشن مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية

اختتم الرئيس الكوري الجنوبي لي جيه-ميونج، أمس الأربعاء، زيارة رسمية إلى بكين استمرت أربعة أيام، وهي أول زيارة لرئيس كوري جنوبي إلى الصين منذ أكثر من 6 سنوات.

وتأتي الزيارة لتدشين "مرحلة جديدة" في مسار استعادة العلاقات الثنائية، مع التركيز على التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وتبادل وجهات النظر بشأن شبه الجزيرة الكورية، ومعالجة التحديات المشتركة بعد فترة من عدم اليقين.

وتُعد الزيارة، التي جاءت بعد نحو شهرين من مشاركة الرئيس الصيني شي جين بينج في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة جيونغجو الكورية الجنوبية خلال نوفمبر، مؤشراً على التحسن التدريجي في العلاقات بين البلدين.

وخلال المحادثات التي جرت في 5 يناير، شدد شي على أن بلديهما، بصفتها صديقين وجارين، ينبغي أن يجريا تبادلات أكثر تواتراً وتواصلاً أوثق، فيما أعرب لي جيه-ميونج عن رغبته في اغتنام هذه الفرصة لترسيخ زخم التعافي الكامل للعلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون.

وأشار مون تشونج، المستشار الخاص للرئيس الكوري الجنوبي السابق، إلى أن الزيارة "ليست مجرد تأكيد سياسي، بل إشارة إلى تعميق العلاقات الثنائية"، مؤكداً أنها تهدف إلى إعادة الزخم للعلاقات وتطبيع الاتصالات رفيعة المستوى، بما يشير إلى تحول نحو تعاون أكثر انتظاماً واستقراراً.

كما اعتبر ترتيب الرئيس الكوري لزيارة الصين قبل التوجه إلى اليابان مؤشرًا على حرص سول على تطوير علاقاتها مع بكين، بينما أكد لي جيه-ميونج قبل الزيارة أن الهدف يتمثل في تقليص أو إزالة سوء الفهم والتناقضات السابقة وتعزيز التنمية المشتركة بين البلدين.

وفي لفتة دبلوماسية رمزية، نشر الرئيس الكوري الجنوبي صورة "سيلفي" تجمعه بالرئيس الصيني شي جين بينج وزوجتيهما على منصة "إكس"، بعد محادثاتهما في بكين، مستخدماً هاتفاً من شركة شاومي أهداه له شي خلال منتدى جيونغجو.