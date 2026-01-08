وزير الخارجية الإيراني: منطقتنا تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل

أكد وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي، اليوم الخميس، أن المنطقة تواجه تحديات جمة لم يسبق لها مثيل، مشيرا إلى أنه سيعقد خلال زيارته إلى لبنان اجتماعات مع رؤساء الجمهورية والنواب والوزراء ووزير الخارجية وهدفه الأول التطرق إلى مختلف القضايا الإقليمية والعالمية.

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن عراقجي قوله، لدى وصوله إلى مطار بيروت ، إن "7 دول تعرّضت للهجوم من إسرائيل خلال عامين من بينها لبنان وإيران ولا تزال هناك أجزاء من لبنان تحت الاحتلال"، معتبرا أن "الكيان الصهيوني ينتهك التزاماته التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".

وأضاف: "نتشاور مع كل حكومات ودول المنطقة باستمرار وهذه الزيارة تأتي في توقيتها الأهم في لبنان وتهدف إلى تعزيز العلاقات بين بلدينا".

ولفت إلى أن "حجم التبادل التجاري بين إيران ولبنان بلغ خلال السنة الماضية 110 ملايين دولار ما يدل على مدى الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيزها أكثر فأكثر بين البلدين".

وقال عراقجي: "عازمون على تعزيز العلاقات بين لبنان وإيران على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وندعم سيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته".

وكان في استقبال "عراقجي" على أرض مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري عضو القيادة في حركة "أمل" الدكتور خليل حمدان، والنائبان حسن عز الدين وحسين الحاج حسن، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية السفيرة رلى نور الدين، والسفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني.