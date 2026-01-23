بوتنتسيفا تستفر المشجعين الأتراك بعد الفوز على سونميز في أستراليا

تحولت يوليا بوتنتسيفا إلى شخصية شريرة في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الجمعة بعد استفزازها حشدا صاخبا من المشجعين الأتراك عقب فوزها على اللاعبة الصاعدة من التصفيات زينب سونميز بنتيجة 6-3 و6-7 و6-3 في الدور الثالث.

ملأت الأعلام التركية الحمراء أرجاء ملعب كيا أرينا إذ توافد المشجعون لدعم بطلتهم سونميز، المصنفة 112 عالميا التي لم يكن متوقعا بلوغها هذا الدور، في سعيها لأن تصبح أول لاعبة تركية تصل إلى الدور الرابع بإحدى البطولات الكبرى في عصر الاحتراف.

كانت سونميز، التي تغلبت على المصنفة الحادية عشرة إيكاترينا ألكسندروفا في الدور الأول، على وشك الخسارة عندما كانت متأخرة 3-1 في المجموعة الثانية لكنها انتفضت بقوة لتفوز بها بعد خوض شوط فاصل وسط هتافات مدوية من مواطنيها في المدرجات.

حافظت بوتنتسيفا على هدوئها لتفوز بالمجموعة الأخيرة لكن تصرفاتها بعد المباراة هي التي خطفت الأضواء.

ووسط هتاف الجماهير للاعبة التركية الشجاعة الصاعدة من التصفيات، وضعت القازاخستانية بوتنتسيفا يدها على أذنها وأرسلت قبلات للجماهير التركية مما أثار موجة استهجان شديدة.

ورقصت بوتنتسيفا بطريقة استفزازية قرب مقعدها بعد مصافحة سونميز مما دفع الجماهير التركية إلى إطلاق صيحات الاستهجان ضدها طوال المقابلة التي أجرتها على أرض الملعب.

وقالت اللاعبة الكازاخستانية "بصراحة، كانت الأجواء هنا جنونية للغاية. انظروا إليهم (الجماهير التركية). إنهم متحمسون جدا إزاء ما يقومون به".

وأضافت "رؤية ذلك، خاصة في مواجهتي، هو أمر رائع لأني أعشق هذا النوع من المنافسات".

شكرت بوتنتسيفا أيضا المشجعين الكازاخستان الذين كانت أعدادهم محدودة قائلة "هؤلاء هم الأفضل. من الأفضل أن يكون عدد الحضور أقل لكن الدعم يكون أكبر".

ذكّر المشهد بفوز دانييل كولينز على اللاعبة المحلية ديستاني أيافا في الملعب ذاته العام الماضي قبل أن ترسل قبلات للجماهير التي استهجنتها وتشكرهم على تمويل عطلتها القادمة في فندق خمس نجوم.

وقالت بوتنتسيفا لاحقا إنها شعرت بأن الجماهير التركية لم تتصرف باحترام في بعض الأحيان إذ كانوا يصرخون بين الإرسالات في محاولة لإجبارها على ارتكاب الأخطاء.

وقالت للصحفيين "ماذا عساي أن أفعل؟ الأمر ببساطة أن بعض الناس يعرفون رياضة التنس، وللأسف، بعضهم الآخر ليس كذلك".

وأضافت "لكني سعيدة جدا لأني حافظت على هدوئي لأن يوليا العام الماضي كانت ستلقيهم بشيء ما على الأرجح".

حظيت سونميز باستقبال حافل عند مغادرتها الملعب إذ لم تكتف بكسب إعجاب الجماهير بأدائها، بل تميزت أيضا بلطفها خلال البطولة.

وانتشر مقطع مصور لها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد مباراتها في الدور الأول بعد مسارعتها لمساعدة جامعة كرات فقدت توازنها بسبب ارتفاع درجات الحرارة.