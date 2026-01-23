 مراد مكرم يناشد وزير التعليم بتدريس التاريخ المصري القديم - بوابة الشروق
الجمعة 23 يناير 2026 1:28 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

مراد مكرم يناشد وزير التعليم بتدريس التاريخ المصري القديم


نشر في: الجمعة 23 يناير 2026 - 1:18 م | آخر تحديث: الجمعة 23 يناير 2026 - 1:18 م

ناشد الفنان مراد مكرم، وزير التربية والتعليم بضرورة تدريس التاريخ المصري القديم لطلبة المدارس.

وكتب مراد، عبر حسابه على موقع فيسبوك: "السيد وزير التعليم، تحية طيبة وبعد، الآن أكثر من أي وقت مضى، هناك أهمية قصوى لتدريس التاريخ المصري القديم بكل تفاصيله لأطفالنا في المدارس، أهم من التاريخ العربي والفتوحات، أهم من التاريخ الغربي، أهم من أي تاريخ آخر؛ حتى تنجو بلدنا وتنجو الأجيال القادمة من فخ سرقة التاريخ الذي ينصب الآن لمصر".

ومؤخرا، أعلن الفنان مراد مكرم عن استعداده لتجربة الغناء بشكل مختلف، حيث يستعد لتسجيل أغنية جديدة بالتعاون مع المنتج ريتشارد الحاج.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك