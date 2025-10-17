ضبط شخصين احتجزا سمسارا وأجبراه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط شخصين لاحتجازهما شخصا آخر وإجباره على توقيع إيصالات أمانة بمنطقة 15 مايو.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو بالقاهرة من الأهالي بوجود أحد الأشخاص محتجزا ويستغيث من شرفة إحدى الشقق تحت الإنشاء، كائنة بدائرة القسم، وعلى الفور تم الانتقال للشقة محل البلاغ وتحرير المذكور.

وتبين أنه سمسار ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة، وأقر بوجود خلافات مالية بينه وبين شخصين – مقيمان بحلوان، قاما على إثرها باحتجازه بالشقة محل البلاغ وإكراهه على توقيع 20 إيصال أمانة، لحصوله منهما على مبالغ مالية وإيهامهما بتوظيفها في مجال التجارة نظير ربح مادي وعدم رد تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم بارشادهما ضبط الإيصالات الموقع عليها من المجني عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.