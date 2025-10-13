ثمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، في التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وقال خلال تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في قمة شرم الشيخ، مساء الاثنين، إن «دول الشرق الأوسط لديها قيادة رائعة وتقوم بعمل جيد».

وأعاد ترحيبه بالرئيس السيسي، قائلًا: «أنا فخور به للغاية، نعرف بعضنا منذ وقت طويل، ومنذ المرة الأولى كان هناك تناغم كبير فيما بيننا ومستمر حتى اليوم».

واعتبر أن اللحظة مفصلية للسلام في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أنه «سيتحقق أمام أعين العالم أجمع».

وقل قليل، وصل ترامب، إلى مطار شرم الشيخ الدولي للمشاركة في قمة السلام، حيث كان في استقباله الرئيس السيسي.

ويترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، قمة شرم الشيخ للسلام، اليوم الاثنين، بمشاركة 30 دولة ومنظمة دولية وإقليمية بمناسبة الاحتفال بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار.

وتهدف القمة إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تأتي هذه القمة في ضوء رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لتحقيق السلام في المنطقة، وسعيه الحثيث لإنهاء النزاعات حول العالم.