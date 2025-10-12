قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اختار التوقيت الأمثل بحكمة وذكاء شديدين، لطرح قضية سد النهضة، مؤكدا أن كلمة الرئيس السيسي بشأن السد الإثيوبي «لم تكن صدفة».

وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر «MBC مصر» إلى اختيار القيادة السياسية لحظة تتمتع فيها مصر بأقوى وضع لها على الساحتين الإقليمية والدولية لطرح القضية، معلقا: «السياسة توقيت يا سادة».

وشدد أن توقيت طرح الرئيس السيسي لهذه القضية بهذا الشكل الحاد جاء ومصر في «أقوى وضع لها عالميا وإقليميا، ومعها هذه القوة العالمية الولايات المتحدة الأمريكية»، موضحا أن «الرئيس كان حادا جدًا في لهجته تجاه إثيوبيا» تعبيرًا عن نفاد الصبر المصري بعد 14 عاما من المفاوضات.

وأشار إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر «لن تقبل أن تكون مقاديرها، سواء في الفيضان أو الجفاف، في يد إثيوبيا بهذا الشكل دون اتفاق ملزم».

وعزا اختيار التوقيت إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى شرم الشيخ، الإثنين، معتبرا أن الرئيس السيسي اختار هذا التوقيت تحديدا ليوجه رسالة للرئيس ترامب مفادها أن مصر «ضاقت ذرعا وأنها لم تعد ترغب في الانتظار أكثر من ذلك، ويجب على الولايات المتحدة أن تضع ثقلها في هذا الأمر».

وشدد على الأولوية القصوى التي تمثلها قضية المياه للمصريين، قائلا: «إحنا عمالين نحل قضايا المنطقة، طيب وقضيتنا؟ بصراحة، أنا كمصري قضية المياه هي رقم واحد».

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام النهج غير المسئول الذي تتبعه إثيوبيا، مؤكدا أن رفض مصر الواضح والقاطع لأي إجراءات أحادية الجانب تتخذ على نهر النيل تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية.

وقال خلال كلمة مسجلة، في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه: «إذ اختارت مصر طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوما ضعفا أو تراجعا؛ بل تعبيرا عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدى، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل دون تعريض أي منها للخطر».