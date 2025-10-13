يُحيي فريق "أندروميدا" حفلًا موسيقيًّا في الثامنة من مساء الجمعة المقبلة على مسرح قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوي، حيث يقدم مجموعة من أبرز أغنياته المميزة.

ويُعد فريق "أندروميدا" من أقدم فرق الروك في مصر والشرق الأوسط، ويشتهر بعزف أغاني الروك الكلاسيكية، خاصة أعمال الفرقة العالمية "بينك فلويد".

تأسس الفريق عام 1988 في الإسكندرية على يد الفنان عمرو حسن وعازف الجيتار إيهاب القلعي، واستمد اسمه من مجرة "أندروميدا" الفضائية، أقرب المجرات إلى كوكب الأرض.

يُذكر أن موسيقى الروك جذبت فرقًا موسيقية مصرية عديدة، غير أن قلة منها تمكنت من تحقيق انتشار واسع والوصول إلى جمهور عريض.