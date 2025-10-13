وزير دفاع إسرائيل: إعلان حماس تسليم رفات 4 رهائن عدم وفاء بالالتزامات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الاثنين، إعلان حركة حماس عن تسليم رفات 4 رهائن هو "عدم وفاء بالالتزامات"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الاثنين.



وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: "نطالب حماس بالالتزام بالاتفاق. المهمة لم تنته بعد وأمامنا لحظات صعبة ومؤلمة حتى إعادة جثامين المختطفين القتلى".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنه "في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى القسام ستسلم اليوم جثامين 4 أسرى صهاينة"، مضيفة: "سنسلم اليوم جثامين الأسرى غاي إيلوز ويوسي شرابي وبيفين جوشي ودانيال بيري".

ونشرت صحيفة "يسرائيل هيوم" صور الأسرى الإسرائيليين السبع الذي تسلمهم الصليب الأحمر اليوم، وهم: ألون أوهل، غاي جلبوع-دلال، متان أنجريست، غالي بيرمان زيف بيرمان، جالي بيرمان، زيف بيرمان، عمري ميران.

كما ونشرت قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء المقرر الإفراج عنهم اليوم، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وانطلقت عملية تبادل الدفعة الأولى من الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل في شمال قطاع غزة الساعة الثامنة صباح اليوم الاثنين.

ونشرت حركة حماس، صباح اليوم، قائمة بأسماء 20 أسيرا إسرائيليا من الأحياء من المقرر الإفراج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

من جانبها أفادت هيئة البث الإسرائيلية صباح اليوم الاثنين بأن عملية الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين ستتم على ثلاث مراحل وفي نقاط محددة داخل قطاع غزة.