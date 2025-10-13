ضبط شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم فوزهم بجائزة من برنامج مسابقات

ألقت مباحث الأموال العامة القبض على شخص يستولى على أموال المواطنين بزعم فوزهم بجائزة من برنامج مسابقات، منتحلا صفة المدير التنفيذي بتلك المسابقات.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بلاغا من (شخص– مقيم بالقاهرة) بتضرره من (آخر "له معلومات جنائية"- مقيم بكفر الشيخ) استولى على مبالغ مالية منه عقب إيهامه بفوزه بجائزة مالية من أحد برامج المسابقات منتحلاً صفة المدير التنفيذى لتلك المسابقات وطلب تحويل مبالغ مالية كرسوم إدارية لإستلام الجائزة "على خلاف الحقيقة"، وعقب ذلك قام بحظر المجنى عليه وغلق هواتفه المحمولة المستخدمة فى الواقعة.

أمكن ضبط المتهم وبحوزته (بطاقة دفع إلكترونى، 3 شاشة تليفزيون "من متحصلات نشاطه الإجرامى" ، 5 هواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى")، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.



