العراق يضمن للعرب مقعدا سابعا في كأس العالم 2026

ضمن منتخب العراق مقعدا سابعا للعرب في كأس العالم القادمة 2026 التي ستقام بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

فاز المنتخب العراقي على نظيره الإندونيسي بهدف دون رد، في المجموعة الثانية من الدور الرابع بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

أحرز زيدان إقبال هدف أسود الرافدين الوحيد في الدقيقة 76 من المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة السعودية.

حقق العراق أول ثلاث نقاط في رصيده بينما بقى منتخب إندونيسيا بدون رصيد بعد الخسارة 2-3 أمام السعودية في أولى مباريات المجموعة، لتنتهي آماله في الحصول على المركز الثاني المؤهل للملحق العالمي بين القارات.

وسيلعب المنتخب العراقي ضد نظيره السعودي، يوم الثلاثاء المقبل، حيث سيتأهل الفائز منهما مباشرة لكأس العالم، بينما سيذهب الوصيف إلى الملحق العالمي.

وفي المجموعة الأولى من الدور الرابع، التي تقام في الدوحة، سيتأهل منتخب عربي بالتأكيد في ظل تنافس الثلاثي الإمارات وقطر على الصدارة في مواجهة مباشرة يوم الثلاثاء المقبل.

أما منتخب عمان الذي يملك نقطة واحدة بعد تعادله مع قطر قبل 3 أيام، ينتظر هدية من قمة الثلاثاء، لينتزع المركز الثاني المؤهل للملحق العالمي.

وتقام مرحلة الدور الرابع من التصفيات الآسيوية بين المنتخبات الستة التي احتلت المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث بالدور الثالث، وتم تقسيمها إلى مجموعتين بنظام الدورة المجمعة في السعودية وقطر.

وبخلاف هذه الحسابات فقد تأهل 5 منتخبات عربية بالفعل لمونديال 2026، وهي مصر وتونس والمغرب والجزائر من أفريقيا، والأردن من آسيا.