مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي ضد العفو عن نتنياهو

تصاعدت حدة احتجاجات اليسار في إسرائيل ضد منح عفو لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام منزل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، في وقت أكد فيه الأخير أنه لن يتأثر بأي ضغط سياسي.

وقالت الرئاسة الإسرائيلية في بيان: "في الساعات الأخيرة يتم تداول منشورات تُنسب إلى الرئيس أو ديوان الرئيس. نوضح ونؤكد أن أي منشور لا يصدر عبر الناطق باسم ديوان الرئيس غير ذي صلة. الرئيس لم يضع أي شروط لأن الملف نُقل لإعداد رأي قانوني، والرئيس لم يبدأ بعد مناقشة الموضوع".

وأضافت: "لن يتأثر الرئيس بضغوط من أي جهة. وكما ورد في بيان ديوان الرئيس صباح اليوم، بعد تلقي جميع الآراء القانونية، سيدرس الرئيس الأمر بمسئولية وبكامل الجدية".

وفي وقت سابق من اليوم، وصل عدد من المتظاهرين اليساريين للاحتجاج أمام منزل هرتسوج، مطالبين بعدم قبوله طلب العفو المقدم من نتنياهو، بحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية.

وجاء المتظاهرون بدمى تمثل هرتسوج في هيئة طفل يُحركه بخيوط شخص يجسد نتنياهو، كما تنكر أحد المتظاهرين بزي هرتسوج وجلس على كومة من الموز للإشارة إلى أنه إذا وافق الرئيس على العفو فإن إسرائيل ستتحول إسرائيل إلى "جمهورية موز".

وكان نتنياهو قد قدم طلبا إلى الرئيس الإسرائيلي، اليوم الأحد، للعفو عنه في محاكمة مستمرة منذ سنوات بتهم فساد، متحججا بأن الإجراءات الجنائية تعوق قدرته على إدارة شئون إسرائيل وأن العفو يخدم المصلحة العامة.

ونفى نتنياهو تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وقال محاموه في رسالة إلى مكتب الرئيس إن نتنياهو لا يزال يعتقد أن الإجراءات القانونية ستنتهي بتبرئته تماما.