صرح مصدر أمني بأن الأجهزة المختصة تمكنت من ضبط صانعي محتوى "الأكيلانس" لقيامهما بنشر مقاطع فيديو تزعم وجود مشكلات في سلامة منتجات غذائية متداولة بالأسواق.

وأوضح المصدر أن المتهمين حصلا على عينات غير معلومة المصدر، وادعيا أنها من منتجات غذائية متداولة، ثم أجريا تحاليل عليها داخل معامل خاصة دون الالتزام بالضوابط والمعايير المعمول بها في الجهات الرسمية، قبل أن ينشرا نتائج تلك التحاليل عبر صفحاتهما على مواقع التواصل الاجتماعى بأسلوب من شأنه إثارة الرأي العام.

وأشار إلى أن المتهمين لم يتقدما بأبية شكاوى رسمية إلى الجهات المعنية، ولجآ إلى هذا الأسلوب بهدف تحقيق أرباح مالية من خلال زيادة نسب المشاهدات والتفاعل على منصاتهما.

وذكر المصدر أن النيابة العامة تولت التحقيق فى الواقعة فور إحالتها إليها، وقررت إخلاء سبيلهما بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهما.