ماذا كتب ترامب في سجل ضيوف الكنيست؟

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، رسالة في سجل ضيوف الكنيست الإسرائيلي بعد وصوله إلى القدس المحتلة.

ودوّن ترامب في الرسالة: "هذا شرف عظيم لي — يوم عظيم وجميل... بداية جديدة".

وفي تصريحات أدلى بها إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "من وجهة نظري، انتهت الحرب".



وأجاب ترامب بكلمة "نعم" عندما سأله الصحفيون قبيل خطابه في الكنيست عمّا إذا كانت الحرب قد انتهت، في إشارة إلى مرحلة جديدة من التهدئة والتحركات الدبلوماسية التي تسبق مشاركته في القمة الدولية بشرم الشيخ حول تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.