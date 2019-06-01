استشهاد معاون مباحث بالشرقية على يد عناصر إجرامية

استشهد النقيب ياسر عمر عبد العظيم، معاون مباحث مركز أبوحماد، التابع لمديرية أمن الشرقية، في الساعات الأولى من فجر اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بطلق ناري؛ وذلك أثناء ضبط مجهولين قاموا بسرقة سيارة مواطن بطريق" بلبيس- أبوحماد" وجرى إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من أحد المواطنين بقيام مجهولون بسرقة سيارته بطريق "بلبيس- أبوحماد" دائرة المركز، وأثناء نزول قوة من مركز شرطة أبو حماد، بقيادة رئيس المباحث والمعاونين ومأمور المركز، لملاحقة الجناة، وبمحاولة ضبطهم بادر الجناة بإطلاق النيران علي القوات، ما أسفر عن استشهاد النقيب "ياسر عمر عبدالعظيم" معاون المباحث

وتم التحفظ علي الجثمان بمشرحة مستشفي بلبيس العام، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.