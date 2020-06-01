الإمارات تسجل حالتي وفاة و635 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الإمارات تسجيل 635 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة.

وقالت الدكتورة آمنة الضحاك المتحدث بإسم حكومة الإمارات، إن المصابين حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى أن مجموع حالات الإصابة المسجلة منذ نهاية شهر يناير الماضي 35192 حالة.

وذكرت خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين، أن تسجيل هذا العدد من المصابين يعود إلى توسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة لاكتشاف الحالات المصابة بالفيروس وحصرها وحصر المخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن حالتي وفاة لمصابين بالفيروس نتيجة تداعيات الإصابة، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 266 حالة.

وأعلنت الضحاك خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 18338 حالة، بعد تسجيل 406 حالات شفاء جديدة لمصابين بالفيروس المستجد وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.