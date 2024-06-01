عائلات الأسرى الإسرائيليين: المتطرفون بحكومة نتنياهو يريدون استمرار الحرب بلا نهاية

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قال عائلات الأسرى الإسرائيليين إن المتطرفون بحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريدون استمرار الحرب بلا نهاية.

وأضاف عائلات الأسرى في بيان:" نشعر أن نتنياهو سيحاول مجددا إفشال الصفقة الجديدة".

وأضافوا أنه "على نتنياهو أن يعلن صراحة موافقته على الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وأوضحوا أن المتطرفون في حكومة نتنياهو يريدون استمرار الحرب بلا نهاية.

كما طالبوا أعضاء الكنيست بدعم الصفقة التي أعلنها بايدن.



وأضافوا:" نقول لجانتس وآيزنكوت عليكما استخدام سلطاتكما لإنجاح صفقة التبادل الجديدة".

وتابع البيان :" لا يمكننا أن نفقد الفرصة التي أتيحت لنا في خطاب الرئيس بايدن"، موضحين أن الصفقة التي أعلنها الرئيس بايدن تقدم لأول مرة أملا في عودة الأسرى سالمين.

وكان بايدن قد أعلن، مساء أمس الأول، عن مقترح إسرائيلي من 3 مراحل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.



وأضاف بايدن أن المرحلة الأولى المقترحة مدتها 6 أسابيع تقضي بوقف لإطلاق النار وانسحاب إسرائيل من المراكز السكنية والإفراج عن المحتجزين ورفات المتوفين منهم.

وتابع بايدن أن المرحلة الثانية ستشهد إطلاق سراح بقية المحتجزين بما في ذلك الجنود وإدامة وقف إطلاق النار، فيما تتعلق المرحلة الثالثة بما بعد الحرب وإعادة الإعمار.